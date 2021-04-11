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Загальний обсяг угод на ринку
нерухомості знизився на 59%

Загальний обсяг угод на ринку нерухомості знизився на 59%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:44

Загальний обсяг угод на ринку нерухомості знизився на 59%

Пропонуємо до обговорення:
2020 рік через пандемії COVID-19 не був занадто щедрим на інвестиційні угоди - згідно з S&P Global, в усьому світі їхній обсяг знизився на 53%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:44

Будет токка Дорожать)
straponesa
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