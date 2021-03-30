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Рада ухвалила закони про
реструктуризацію валютних кредитів

Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:08

Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Закони спрямовані на підтримку громадян, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:09

Все-таки мы почти у ворот коммунизма, клоуны свое дело знают))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:17

У меня есть знакомые. Они могли уже кредит 4 раза погасить .... но видать что то знали или как минимум чувствовали :) Если ты владелец еврономеров и у тебя валютный кредит эта страна для тебя ;) Кстати на заметку любителям оплатить коммуналку, может стоит подождать :)
Igorten
 
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