Закони спрямовані на підтримку громадян, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.
Дивися повний текст Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:08
Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів.
Додано: Чет 15 кві, 2021 07:17
У меня есть знакомые. Они могли уже кредит 4 раза погасить .... но видать что то знали или как минимум чувствовали Если ты владелец еврономеров и у тебя валютный кредит эта страна для тебя Кстати на заметку любителям оплатить коммуналку, может стоит подождать
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