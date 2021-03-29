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Динаміка зростання споживчих цін у березні очікувано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Про немонетарний характер основних чинників інфляції та економічну ситуацію.
Дивися повний текст Динаміка зростання споживчих цін у березні очікувано прискорилась - Данилишин
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23
Ну раз ожидаемо, то хорошо :)
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