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Динаміка зростання споживчих
цін у березні очікувано...

Динаміка зростання споживчих цін у березні очікувано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23

Динаміка зростання споживчих цін у березні очікувано...

Пропонуємо до обговорення:
Про немонетарний характер основних чинників інфляції та економічну ситуацію.

Дивися повний текст Динаміка зростання споживчих цін у березні очікувано прискорилась - Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23

Ну раз ожидаемо, то хорошо :)
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Модератори: Ірина_, Модератор

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