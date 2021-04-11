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Viber буде блокувати
дзвінки з невідомих номерів

Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:29

Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Viber.com.

Дивися повний текст Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:29

да вайбер уже все блокирует... использовать вайбер для привлечения клиентов нереально - они не видят твой контакт и скоро даже связаться не смогут, потому что нельзя, только для известных номеров... ппц... известным же надо для начала как-то стать, видимо не с помощью вайбера )
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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