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ПУМБ разом з Prometheus
запускають навчальний курс...

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:14

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс...

Пропонуємо до обговорення:
Відеокурс з фінансової грамотності на найбільшій платформі онлайн-навчання в Україні розвінчує найпоширеніші міфи про банківську систему України та вчить управляти власними фінансами.

Дивися повний текст ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс «Просто про гроші».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:14

Депозиты сейчас под низкими процентами так что нефиг сейчас в банке их размещать а банкам это не выгодно вот они и вешают лапшу на всяких там курсах для лохов!
uzlovsasa67
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Модератори: Ірина_, Модератор

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