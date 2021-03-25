Україна поступово реформувала систему фінансового моніторингу.
Дивися повний текст В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів зараз вже немає.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:18
В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів зараз вже немає.
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:18
Це вони розказують після того як на днях у Європі затримали українця з сумками набитими кешем і який не зміг пояснити джерел походження грошей.
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