У Києві продовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину.
Дивися повний текст Київ продовжив заборону на проведення ярмарків.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:23
Київ продовжив заборону на проведення ярмарків
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Дивися повний текст Київ продовжив заборону на проведення ярмарків.
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:23
В супермаркетах полно народу,закрытое помещение, душегубка - это нормально. А продуктовые ярмарки на свежем воздухе - ни в коем случае!
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:22
"Вчера котов душили, душили, душили, душили." - Шариков Полиграф Полиграфович
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