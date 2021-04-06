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Київ продовжив заборону
на проведення ярмарків

Київ продовжив заборону на проведення ярмарків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:23

Київ продовжив заборону на проведення ярмарків

Пропонуємо до обговорення:
У Києві продовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину.

Дивися повний текст Київ продовжив заборону на проведення ярмарків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:23

В супермаркетах полно народу,закрытое помещение, душегубка - это нормально. А продуктовые ярмарки на свежем воздухе - ни в коем случае!
tamamasha
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Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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