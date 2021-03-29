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Вклади, які Фонд гарантування
не відшкодовує (інфографіка)

Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:48

Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Сума гарантованого державою відшкодування банківських вкладів фізичних осіб становить 200 тис. грн.

Дивися повний текст Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:48

Це мабуть стаття для того, щоб всі зберігали гроші в банках, скляних.
pogorelets
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Модератори: Ірина_, Модератор

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