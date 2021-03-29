Сума гарантованого державою відшкодування банківських вкладів фізичних осіб становить 200 тис. грн.
Дивися повний текст Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка).
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:48
Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка).
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:48
Це мабуть стаття для того, щоб всі зберігали гроші в банках, скляних.
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