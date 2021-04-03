Проект закону міститься в порядку денному засідання уряду 14 квітня.
Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:20
Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:28
ну по чеснаку мали б гарантуватися всі вклади, зроблені до приєднання до фонду.
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