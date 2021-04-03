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Кабмін пропонує поширити на
Ощадбанк загальні вимоги і...

Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:20

Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону міститься в порядку денному засідання уряду 14 квітня.

Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:28

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанку до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати всі раніше залучені вклади.
ну по чеснаку мали б гарантуватися всі вклади, зроблені до приєднання до фонду.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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