Проект закону міститься в порядку денному засідання уряду 14 квітня.
Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:20
Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:28
ну по чеснаку мали б гарантуватися всі вклади, зроблені до приєднання до фонду.
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:53
З одного боку так, хоча всі вклади і так закінчуються протягом щонайдовше 1,5 років, а з іншого чесним буде урівняти всіх у правах, і це вже давно треба було зробити.
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:19
Це правильне рішення. Враховуючи, що 80% вкладів не перевищують 6 місяців, то перважної більшості це не зачепить. А тим, у кого більше фонда, можна потроху вимітати, поки це офіційно відбудеться, то рік точно пройде.
Додано: Чет 15 кві, 2021 07:50
Пора робити ноги. І з інших банків і ОВДП також. Це ЖЖЖ не просто так.
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