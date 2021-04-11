Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що обсяг тіньової економіки в Україні становить половину ВВП.
Дивися повний текст У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:24
У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:24
это они оценили по количеству депутатов участвующих в теневой экономике?... ;)
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