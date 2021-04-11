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У Раді оцінили тіньову
економіку України в 50% ВВП

У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:24

У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що обсяг тіньової економіки в Україні становить половину ВВП.

Дивися повний текст У Раді оцінили тіньову економіку України в 50% ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:24

это они оценили по количеству депутатов участвующих в теневой экономике?... ;)
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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