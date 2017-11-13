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Названа частка українських
продуктів і товарів в...

Названа частка українських продуктів і товарів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:37

Названа частка українських продуктів і товарів в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Дивися повний текст Названа частка українських продуктів і товарів в роздрібному продажі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:38

хотелось бы увидеть отечественный мобильный... :)
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Модератори: Ірина_, Модератор

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