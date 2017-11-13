Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
Дивися повний текст Названа частка українських продуктів і товарів в роздрібному продажі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:37
Названа частка українських продуктів і товарів в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названа частка українських продуктів і товарів в роздрібному продажі.
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