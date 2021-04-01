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Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня.
Дивися повний текст Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:39
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