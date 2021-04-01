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Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня.
Дивися повний текст Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
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R2
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:05
Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.
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LOKY
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:12
LOKY написав:
Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.
Люди вполне спокойно умудряются умирать и при достатке разных мелочей в больницах...
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_hunter
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:19
Ну почему же не смогли? Ковидный фонд смогли ...
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mvi
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:26
наоборот поздно вср@лись надо было в начале марта локдауниться, видели же к чему идёт
_hunter написав: LOKY написав:
Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.
Люди вполне спокойно умудряются умирать и при достатке разных мелочей в больницах...
может тем кто умирает было спокойно а вот родственникам - горе.
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vitaliian
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