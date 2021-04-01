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Посилений карантин у Києві
продовжили до 30 квітня

Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:38

Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня

Пропонуємо до обговорення:
Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня.

Дивися повний текст Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:05

Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:12

  LOKY написав:Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.

Люди вполне спокойно умудряются умирать и при достатке разных мелочей в больницах...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:19

Ну почему же не смогли? Ковидный фонд смогли ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:26

Re: Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня

наоборот поздно вср@лись надо было в начале марта локдауниться, видели же к чему идёт
  _hunter написав:
  LOKY написав:Все запретить большого ума не надо. За два года не смогли ничего толком организовать. Люди умирают не от Ковида, а от нехватки разных мелочей в больницах.

Люди вполне спокойно умудряются умирать и при достатке разных мелочей в больницах...

может тем кто умирает было спокойно а вот родственникам - горе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:57

  vitaliian написав:наоборот поздно вср@лись надо было в начале марта локдауниться, видели же к чему идёт
...
может тем кто умирает было спокойно а вот родственникам - горе.

Дык: вильнолюды и сейчас умудряются кричать "нафиг ваш карантин -- нам бабло зарабатывать нужно". В марте эти крики были бы еще громче...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:58

Правильно сделали
Investor_K
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