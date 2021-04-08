*Найбільше* боргують жителі Дніпровського, Солом’янського і Шевченківського районів столиці.
Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
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Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн.
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:25
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