*Найбільше* боргують жителі Дніпровського, Солом’янського і Шевченківського районів столиці.
Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн.
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:25
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:57
Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:08
Маладець!!! Повністю підтримую!!!
Нехай вони, ліньки перераховувати, сосанут тунця...
зі. Хоча доведеться заплатити нажаль, але нехай це буде по курсу 50-70 за бакс ))) через рік-два...
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:50
стокгольмский арбитраж признал условие «бери или плати» не справедливым, а почему по отношению к украинскому народу должно быть по другому? так что имеете полное моральное право оплачивать за услуги по факту их потребления...
Додано: Чет 15 кві, 2021 05:19
М.б. потому, что распределить газ киевлянам, живущим кучно, дешевле, чем рассевшимся по горам вуйкам на территории пары областей.
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