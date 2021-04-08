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Заборгованість киян за розподіл
газу становить 4,8 млн грн

Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22

Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
*Найбільше* боргують жителі Дніпровського, Солом’янського і Шевченківського районів столиці.

Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22

и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:25

  Тракторист написав:и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...


Можливо тому що тариф встановлюється не у відсотках до зп?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:57

Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:08

  alt402 написав:Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".

Маладець!!! Повністю підтримую!!!

Нехай вони, ліньки перераховувати, сосанут тунця...

зі. Хоча доведеться заплатити нажаль, але нехай це буде по курсу 50-70 за бакс ))) через рік-два...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:50

  alt402 написав:Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".

стокгольмский арбитраж признал условие «бери или плати» не справедливым, а почему по отношению к украинскому народу должно быть по другому? так что имеете полное моральное право оплачивать за услуги по факту их потребления...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 05:19

  Тракторист написав:и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...

М.б. потому, что распределить газ киевлянам, живущим кучно, дешевле, чем рассевшимся по горам вуйкам на территории пары областей.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:13

А коли облгази будуть вертати гроші за труби які вони не клали і за оренду землі де вони проходять ? ринок так ринок
Українець
 
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summacut
Гражданин Фирташ, перелогиньтесь
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:53

  alt402 написав:...
Тому ні, не плачу я за "розподіл".

В принципе самому можно и не платить: "автосписание" уже приняли -- бабло с ЗП будет автоматом на комуналку уходить. :lol:
_hunter
 
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