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Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
Пропонуємо до обговорення:
*Найбільше* боргують жителі Дніпровського, Солом’янського і Шевченківського районів столиці.
Дивися повний текст Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
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R2
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:22
и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
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Тракторист
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:25
Тракторист написав:
и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
Можливо тому що тариф встановлюється не у відсотках до зп?
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Первый
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:57
Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".
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alt402
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:08
alt402 написав:
Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?Тому ні, не плачу я за "розподіл".
Маладець!!! Повністю підтримую!!!
Нехай вони, ліньки перераховувати, сосанут тунця...
зі. Хоча доведеться заплатити нажаль, але нехай це буде по курсу 50-70 за бакс ))) через рік-два...
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change_pm
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:50
alt402 написав:
Може, це тому, що воно розраховується через одне місце?
Якого біса береться витрачене за МИНУЛИЙ рік? Тоді була одна ситуація, зараз геть інша.
Минулого року я користувався газом, зараз - ні. Є лічильник газу, вношу 0 щомісяця і за газ нічого не плачу. Але за який розподіл ЗАРАЗ я маю платити, якщо я його не витрачаю?
Тому ні, не плачу я за "розподіл".
стокгольмский арбитраж признал условие «бери или плати» не справедливым, а почему по отношению к украинскому народу должно быть по другому? так что имеете полное моральное право оплачивать за услуги по факту их потребления...
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Тракторист
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Додано: Чет 15 кві, 2021 05:19
Тракторист написав:
и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...
М.б. потому, что распределить газ киевлянам, живущим кучно, дешевле, чем рассевшимся по горам вуйкам на территории пары областей.
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summacut
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Додано: Чет 15 кві, 2021 07:13
А коли облгази будуть вертати гроші за труби які вони не клали і за оренду землі де вони проходять ? ринок так ринок
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Українець
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:35
summacut
Гражданин Фирташ, перелогиньтесь
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anduzenko
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:53
alt402 написав:
...
Тому ні, не плачу я за "розподіл".
В принципе самому можно и не платить: "автосписание" уже приняли -- бабло с ЗП будет автоматом на комуналку уходить.
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_hunter
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