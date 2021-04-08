RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заборгованість киян за розподіл
газу становить 4,8 млн грн

Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:04

  summacut написав:
  Тракторист написав:и почему так получается, что зарплаты в Киеве самые высокие в стране, а тарифы на распределения газа в 2-3 раза ниже чем в большинстве регионов Украины...

М.б. потому, что распределить газ киевлянам, живущим кучно, дешевле, чем рассевшимся по горам вуйкам на территории пары областей.

а с моей точки зрения это дискриминация граждан Украины по месту жительства... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5224
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06

  Українець написав:А коли облгази будуть вертати гроші за труби які вони не клали і за оренду землі де вони проходять ? ринок так ринок

пока украинская власть будет обслуживать интересы олигархов нас будут продолжать грабить...
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5224
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ 1, 2
R2 » Вів 13 кві, 2021 08:13
15 1323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 22:09
Scotch
Ціна газу: Шмигаль доручив напрацювати оптимальну модель...
R2 » Вів 13 кві, 2021 22:00
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 22:00
Порт
НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу...
R2 » Сер 07 кві, 2021 12:12
5 520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:10
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.