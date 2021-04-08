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Заборгованість киян за розподіл газу становить 4,8 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06
Українець написав:
А коли облгази будуть вертати гроші за труби які вони не клали і за оренду землі де вони проходять ? ринок так ринок
пока украинская власть будет обслуживать интересы олигархов нас будут продолжать грабить...
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