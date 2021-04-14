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Бізнес-асоціація пропонує
по-новому визначати ліміти для...

Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:37

Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для...

Пропонуємо до обговорення:
Спілка українських підприємців ініціює встановлення лімітів на обсяги доходів ФОП з прив'язкою до кількості працівників.

Дивися повний текст Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для ФОП-єдинників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:38

лимит для плательщиков второй группы составляет 5 млн грн. Если же такой предприниматель имеет 10 наемных работников и платит им среднюю заработную плату по Украине 11,6 тыс. грн, то только на оплату труда он тратит больше 1/3 предельного объема дохода за год

А может у него с бизнесои что то не так ?
Igorten
 
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