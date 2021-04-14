Спілка українських підприємців ініціює встановлення лімітів на обсяги доходів ФОП з прив'язкою до кількості працівників.
Дивися повний текст Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для ФОП-єдинників.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:37
Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес-асоціація пропонує по-новому визначати ліміти для ФОП-єдинників.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:38
А может у него с бизнесои что то не так ?
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