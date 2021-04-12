Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
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Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
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