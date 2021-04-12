RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін підтримав приєднання
Ощадбанку до Фонду гарантування

Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47

Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93378
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47

ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6342
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:36

Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува

Investor_K написав:ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
А вы думаете, что Ощад рухнет раньше? Если нет, то какая разница?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28895
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 7036 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
R2 » Сер 14 кві, 2021 11:20
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 11:28
0mage0
Вклади, які Фонд гарантування не відшкодовує (інфографіка)
R2 » Сер 14 кві, 2021 10:48
0 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 10:48
R2
Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ 1, 2
R2 » Пон 12 кві, 2021 11:23
14 1038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 21:05
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.