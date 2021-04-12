Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:36
Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува
А вы думаете, что Ощад рухнет раньше? Если нет, то какая разница?
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21
Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува
Итак. Чел сейчас положил лям зелени на 10 лет. Через какое то время Ощад стал чтеном фонда. После этого вдруг Ощад накрылся. Деплзит все еще там. Сколько вернут?
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:19
Investor_K, если в договоре не написано, что правительство обязуется погасить за лопнувший банк, то ничего не вернут Фонд к этому вообще никоим боком, раз в момент заключения договора банк не был членом фонда.
Всё это, конечно, чисто умозрительно. Если лопнет Ощадбанк, то вряд ли будет кому за него компенсировать.
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