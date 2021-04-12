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Кабмін підтримав приєднання
Ощадбанку до Фонду гарантування

Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47

Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47

ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:36

Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува

Investor_K написав:ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
А вы думаете, что Ощад рухнет раньше? Если нет, то какая разница?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21

Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува

Итак. Чел сейчас положил лям зелени на 10 лет. Через какое то время Ощад стал чтеном фонда. После этого вдруг Ощад накрылся. Деплзит все еще там. Сколько вернут?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:19

Investor_K, если в договоре не написано, что правительство обязуется погасить за лопнувший банк, то ничего не вернут :) Фонд к этому вообще никоим боком, раз в момент заключения договора банк не был членом фонда.
Всё это, конечно, чисто умозрительно. Если лопнет Ощадбанк, то вряд ли будет кому за него компенсировать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:09

То есть часть банка хотят продать.
Большая приватизация, йох-ху!!!
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:13

  moveton написав:Investor_K, если в договоре не написано, что правительство обязуется погасить за лопнувший банк, то ничего не вернут :) Фонд к этому вообще никоим боком, раз в момент заключения договора банк не был членом фонда.
Всё это, конечно, чисто умозрительно. Если лопнет Ощадбанк, то вряд ли будет кому за него компенсировать.

Интересно, что в проекте закона по этому поводу написано?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:50

  Investor_K написав:Интересно, что в проекте закона по этому поводу написано?

Не нашёл оригинальный источник, но более другой забор утверждает что это цитата из законопроекта:
"З дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду:
- якщо вклад, залучений АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом [наразі це 200 тис грн, - Finbalance], частина такого вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою;
- якщо за вкладом, залученим АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонд, Фонд відповідно до закону не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою.
Гарантії, визначені в цьому пункті, діють до закінчення шестимісячного строку з дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду"
А вот что будет после 6 месяцев - вопрос становится ещё более интересным :)
moveton
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