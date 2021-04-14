Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47
ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:36
Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува
А вы думаете, что Ощад рухнет раньше? Если нет, то какая разница?
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21
Re: Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантува
Итак. Чел сейчас положил лям зелени на 10 лет. Через какое то время Ощад стал чтеном фонда. После этого вдруг Ощад накрылся. Деплзит все еще там. Сколько вернут?
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:19
Investor_K, если в договоре не написано, что правительство обязуется погасить за лопнувший банк, то ничего не вернут Фонд к этому вообще никоим боком, раз в момент заключения договора банк не был членом фонда.
Всё это, конечно, чисто умозрительно. Если лопнет Ощадбанк, то вряд ли будет кому за него компенсировать.
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:13
Интересно, что в проекте закона по этому поводу написано?
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:50
Не нашёл оригинальный источник, но более другой забор
"З дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду:
- якщо вклад, залучений АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом [наразі це 200 тис грн, - Finbalance], частина такого вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою;
- якщо за вкладом, залученим АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонд, Фонд відповідно до закону не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою.
Гарантії, визначені в цьому пункті, діють до закінчення шестимісячного строку з дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду"
А вот что будет после 6 месяцев - вопрос становится ещё более интересным
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:21
вклад - это любой ваш счет в т.ч. карта ...
как прикажете определять до и после в этом случае ?
до даты открытия вклада(счета) или до даты появления денег на нем?
по текущим счетам каждый день могт идти движения и до и после ...
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