Клієнти ГК "Нафтогаз України" з 1 травня 2021 року будуть автоматично переведені на новий річний тарифний план «Фіксований».
Дивися повний текст Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40
Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф
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Дивися повний текст Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф.
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40
ну еще бы, карантину конца не видно, активность снижается, газок дешевеет
самое время зафиксировать
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:58
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