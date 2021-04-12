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На скільки подорожчало пальне
в Україні за рік (інфографіка)

На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:48

На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні.

Дивися повний текст На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:48

На сколько подорожало топливо в Украине за год....

...в марте по сравнению с декабрем 2020


В году теперь 3 месяца?
EKO
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Модератори: Ірина_, Модератор

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