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Шахраї вигадали новий спосіб,
як знімати гроші з карток...

Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:05

Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...

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В Україні шахраї підробляють сайти.

Дивися повний текст Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:06

Такая же ситуация была,написал человек в вайбере что хочет купить товар.Напиписал что оформил olx доставку,пишет перейдите по ссылке чтобы забрать деньги.Когда переходишь нужно ввести данные карты и сумму на счету.Это меня и остановило.Карту сразу заблокировала.
13vitalina92
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:32

Re: Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток.

Бывшего топ-менеджера Amazon, который перешёл на работу в "Авито", обманули мошенники на этом самом "Авито".

Жертвой аферистов стал уроженец Индии Амит Пурохит. Раньше Амит трудился в американской корпорации Amazon, но что-то пошло не так (или, наоборот, слишком так) и Амит переехал в Москву. Здесь он трудоустроился директором по продукту в компанию "Авито".

Как это водится, Амит решил воспользоваться собственным же сервисом. Однако доверчивый управленец не учёл некоторые национальные особенности. В общем, он разместил объявление, вскоре ему прислали ссылку на оплату товара, он зачем-то заплатил – и с него сразу списали деньги. Правда, сумма оказалась значительно больше той, что Амит Пурохит собирался потратить – а он не собирался тратить вообще ничего, так как, вообще-то, продавал сам, а не покупал – всего около 200 тысяч рублей.

Зато теперь ты русский, Амит.
cohan
 
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