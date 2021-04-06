Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...

Додано: Сер 14 кві, 2021 23:32

Бывшего топ-менеджера Amazon, который перешёл на работу в "Авито", обманули мошенники на этом самом "Авито".



Жертвой аферистов стал уроженец Индии Амит Пурохит. Раньше Амит трудился в американской корпорации Amazon, но что-то пошло не так (или, наоборот, слишком так) и Амит переехал в Москву. Здесь он трудоустроился директором по продукту в компанию "Авито".



Как это водится, Амит решил воспользоваться собственным же сервисом. Однако доверчивый управленец не учёл некоторые национальные особенности. В общем, он разместил объявление, вскоре ему прислали ссылку на оплату товара, он зачем-то заплатил – и с него сразу списали деньги. Правда, сумма оказалась значительно больше той, что Амит Пурохит собирался потратить – а он не собирался тратить вообще ничего, так как, вообще-то, продавал сам, а не покупал – всего около 200 тысяч рублей.



Зато теперь ты русский, Амит.