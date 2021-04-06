В Україні шахраї підробляють сайти.
Дивися повний текст Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток — ЗМІ.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:05
Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...
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Дивися повний текст Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток — ЗМІ.
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:06
Такая же ситуация была,написал человек в вайбере что хочет купить товар.Напиписал что оформил olx доставку,пишет перейдите по ссылке чтобы забрать деньги.Когда переходишь нужно ввести данные карты и сумму на счету.Это меня и остановило.Карту сразу заблокировала.
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:32
Re: Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток.
Бывшего топ-менеджера Amazon, который перешёл на работу в "Авито", обманули мошенники на этом самом "Авито".
Жертвой аферистов стал уроженец Индии Амит Пурохит. Раньше Амит трудился в американской корпорации Amazon, но что-то пошло не так (или, наоборот, слишком так) и Амит переехал в Москву. Здесь он трудоустроился директором по продукту в компанию "Авито".
Как это водится, Амит решил воспользоваться собственным же сервисом. Однако доверчивый управленец не учёл некоторые национальные особенности. В общем, он разместил объявление, вскоре ему прислали ссылку на оплату товара, он зачем-то заплатил – и с него сразу списали деньги. Правда, сумма оказалась значительно больше той, что Амит Пурохит собирался потратить – а он не собирался тратить вообще ничего, так как, вообще-то, продавал сам, а не покупал – всего около 200 тысяч рублей.
Зато теперь ты русский, Амит.
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