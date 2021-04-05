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«Людські позики» або Де взяти кредит онлайн без банку і МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:33
Пропонуємо до обговорення:
Українці звикли асоціювати слово «кредит» або з банком, або з мікрофінансової організацією (МФО). У яких свої певні ставки і терміни. А що робити, якщо ці ставки і терміни вам не підходять, і питання: «Де взяти грошей терміново на карту?» Турбує все більше.
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