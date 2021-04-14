При цьому отримані кошти можна буде витратити тільки адресно - на купівлю електровелосипеда.
Дивися повний текст Франція пропонує 2500 євро для заміни старих ДВЗ-автомобілів на електровелосипеди.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 07:35
Франція пропонує 2500 євро для заміни старих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція пропонує 2500 євро для заміни старих ДВЗ-автомобілів на електровелосипеди.
Додано: Чет 15 кві, 2021 07:35
Это что, бляхи подорожают? Надо срочно лишить Макрона украинского гражданства :)
|