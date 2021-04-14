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Кабмін посилив вимоги при
призначенні субсидій:...

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:12

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на "сайті" Минфина.

Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:13

Пока во всем мире людям, вообще, раздают деньги просто так, у нас отменить, ужесточить, стянуть, наказать, приколупаться к имуществу 30-летней давности, с требовать с него оброк непонятно на каком основании, на всех наехать, при этом отдачи никакой, ни медицины, ни полиции для простых людей. Я не понял, у нас уже люди не умирают сотнями от вируса, не болеют, не сидят массово без работы и без денег из-за локдауна. Что за геноцид?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:19

Депозиты в Украине не перекрывают даже РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране,где эти клоуны увидели доходы???жаль у нас не развита судебная система а то бы суды завалили бы исками с таким трактованием доходов....
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:25

hxbbgaf у нас раздать просто так могут только коронавирус
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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