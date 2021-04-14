Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

Додано: Чет 15 кві, 2021 13:16

livs375 написав: Депозиты в Украине не перекрывают даже РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране,где эти клоуны увидели доходы???жаль у нас не развита судебная система а то бы суды завалили бы исками с таким трактованием доходов.... Депозиты в Украине не перекрывают даже РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране,где эти клоуны увидели доходы???жаль у нас не развита судебная система а то бы суды завалили бы исками с таким трактованием доходов....

Депозит есть? Значит есть чем платить комуналку - вот когда все депозиты потратишь на комуналку и на счетах в банках будет 0, тогда велком, скорее всего, через год за субсидией, а до тех пор у тебя есть чем платить комуналку - вот и плати.Интересно как они валюту собираются отслеживать - опять начнут заставлять обменки ксерить паспорт, инн и отправлять в службы субсидий? Или во все обменки будут слать запросы по ФИО и ИНН?