У першому кварталі 2021 року співробітники СБУ не допустили економічних збитків держави на загальну суму 19,4 млрд грн.
Дивися повний текст СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20 мільярдів гривень.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25
СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20...
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Дивися повний текст СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20 мільярдів гривень.
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25
Хоть одного вора посадили эти чучела с медалями)) то что они умеют только кошмарить бизнес мы и так знаем с проваленых всех операцй разведки
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