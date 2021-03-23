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СБУ за три місяці зберегла
держбюджету майже 20...

СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25

СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2021 року співробітники СБУ не допустили економічних збитків держави на загальну суму 19,4 млрд грн.

Дивися повний текст СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25

Хоть одного вора посадили эти чучела с медалями)) то что они умеют только кошмарить бизнес мы и так знаем с проваленых всех операцй разведки
l4567
 
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