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Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
їм би тільки газу...
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