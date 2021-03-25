Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні.
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:24
Так а что тут неправильно? Германия обязана думать ТОЛЬКО про свои интересы.
А что немцы должны с радостью кормить транзитом Украину? У них есть лишние 3 млд долл?
А что делать с немецкими миллиардами , вложенными в строительство? Обнулить?
Ржуримагу.....
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