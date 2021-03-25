Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:25
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:29
Re: Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»
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