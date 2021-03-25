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Голова МЗС Німеччини проти
зупинки «Північного потоку-2»...

Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51

Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51

їм би тільки газу...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:25

  5kopiyok написав:їм би тільки газу...


Аж удивительно. Нет бы за шаровары впрячься, а они все о себе думают.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:29

Re: Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»

  summacut написав:Аж удивительно. Нет бы за шаровары впрячься, а они все о себе думают.

За нас впрягається дядя Джо, а проти нього дядя Ганс і сам вівця, як і дядя Вова.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04

  lapay написав:За нас впрягається дядя Джо, а проти нього дядя Ганс і сам вівця, як і дядя Вова.


Так впрягается, что Россия - крупнейший экспортер нефти в США :) Не тешьте себя иллюзиями, в геополитике друзей нет, только деньги.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:08

Re: Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»

  summacut написав:Так впрягается, что Россия - крупнейший экспортер нефти в США :) Не тешьте себя иллюзиями, в геополитике друзей нет, только деньги.

Нам на їх експорт в США по.., а на експорт газу потоками не по..., як і США. Якщо США буде не по.. нафтовий експорт Раші, до буде з ними те, що і з Іраном - остаточно ляжуть під Китай.
lapay
 
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