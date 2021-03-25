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Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".
Дивися повний текст Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через конфлікт в Україні
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R2
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
їм би тільки газу...
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5kopiyok
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:25
5kopiyok написав:
їм би тільки газу...
Аж удивительно. Нет бы за шаровары впрячься, а они все о себе думают.
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summacut
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:29
summacut написав:
Аж удивительно. Нет бы за шаровары впрячься, а они все о себе думают.
За нас впрягається дядя Джо, а проти нього дядя Ганс і сам вівця, як і дядя Вова.
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lapay
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04
lapay написав:
За нас впрягається дядя Джо, а проти нього дядя Ганс і сам вівця, як і дядя Вова.
Так впрягается, что Россия - крупнейший экспортер нефти в США
Не тешьте себя иллюзиями, в геополитике друзей нет, только деньги.
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summacut
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:08
summacut написав:
Так впрягается, что Россия - крупнейший экспортер нефти в США
Не тешьте себя иллюзиями, в геополитике друзей нет, только деньги.
Нам на їх експорт в США по.., а на експорт газу потоками не по..., як і США. Якщо США буде не по.. нафтовий експорт Раші, до буде з ними те, що і з Іраном - остаточно ляжуть під Китай.
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lapay
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