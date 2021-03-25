Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
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liwa07 написав:summacut 1.Канада – 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта нефтепродукта); 2.Саудовская Аравия – 1,33 млн. (17,2 процента); 3.Мексика – 850 тыс. (11 процентов); 4.Венесуэла – 760 тыс. (9,8 процента); 5.Колумбия – 370 тыс. (4,8 процента); 6.Ирак – 340 тыс. (4,4 %); 7.Кувейт – 330 тыс. (4,2 %); 8.Нигерия – 240 тыс. (3,1 %); 9.Эквадор – 230 тыс. (3 %); 10.Ангола – 200 тыс. (2,6 %).
Ну и где тут твоя Россия. Из России в США продают только мазут
Потоки між Німеччиною і Рашею, міст між окупованим Кримом і Рашею. Німеччина не готова, ради каменів з неба (санкцій) будувати потоки. Не такі дурні гейропейці, як ця Раша, яка вже викинула десятки мілярдів доларів на ПП2 чи Силу Сибіру, а отримала дулю у вигляді збитків.
Потоки між Німеччиною і Рашею, міст між окупованим Кримом і Рашею. Німеччина не готова, ради каменів з неба (санкцій) будувати потоки. Не такі дурні гейропейці, як ця Раша, яка вже викинула десятки мілярдів доларів на ПП2 чи Силу Сибіру, а отримала дулю у вигляді збитків.
Газопровод построить - это не блок сигарет через границу в шароварах протащить и сразу получить прибыль. Окупамеость инфраструктурных проектов - это годы и десятилетия. Ну и как бонус соседу по губам поводить.