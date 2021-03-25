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Голова МЗС Німеччини проти
зупинки «Північного потоку-2»...

Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:49

  summacut написав:
  unicdima написав:такі вони підлі й цинічні гейропейці.


Они не подлые и не циничные. Они просто прагматичные, а на проблемы пигмеев им плевать.

Хто буде, в результаті, пігмеєм, без газу і бабок, побачимо згодом. Шальки терезів схиляються в бік Раші і Німеччини, в сенсі, без газу і бабок.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:02

  summacut написав:
  unicdima написав:такі вони підлі й цинічні гейропейці.


Они не подлые и не циничные. Они просто прагматичные, а на проблемы пигмеев им плевать.

Якби вони вели себе як Росія то проблем не було б, але ж вони постійно говорять про демократію, незалежність, свободи, виходить вони постійно брешуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:16

  unicdima написав:
  summacut написав:
  unicdima написав:такі вони підлі й цинічні гейропейці.


Они не подлые и не циничные. Они просто прагматичные, а на проблемы пигмеев им плевать.

Якби вони вели себе як Росія то проблем не було б, але ж вони постійно говорять про демократію, незалежність, свободи, виходить вони постійно брешуть.


Ну так они и говорят, что а-яй-яй-плохо-плохо. Но почему они должны впрягаться своими деньгами :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:19

  liwa07 написав:summacut
1.Канада – 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта нефтепродукта);
2.Саудовская Аравия – 1,33 млн. (17,2 процента);
3.Мексика – 850 тыс. (11 процентов);
4.Венесуэла – 760 тыс. (9,8 процента);
5.Колумбия – 370 тыс. (4,8 процента);
6.Ирак – 340 тыс. (4,4 %);
7.Кувейт – 330 тыс. (4,2 %);
8.Нигерия – 240 тыс. (3,1 %);
9.Эквадор – 230 тыс. (3 %);
10.Ангола – 200 тыс. (2,6 %).

Ну и где тут твоя Россия. Из России в США продают только мазут


Вот свежая статья с Блумберга https://www.bloomberg.com/news/articles ... g-tensions, русским по-белому написано crude oil. Но куда ж Блумбергу против консерв форума finance.ua :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:22

  lapay написав:
  summacut написав:
  unicdima написав:такі вони підлі й цинічні гейропейці.


Они не подлые и не циничные. Они просто прагматичные, а на проблемы пигмеев им плевать.

Хто буде, в результаті, пігмеєм, без газу і бабок, побачимо згодом. Шальки терезів схиляються в бік Раші і Німеччини, в сенсі, без газу і бабок.


пабачим :) моста ж нет :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:30

Re: Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»

  summacut написав:моста ж не

Потоки між Німеччиною і Рашею, міст між окупованим Кримом і Рашею. Німеччина не готова, ради каменів з неба (санкцій) будувати потоки. Не такі дурні гейропейці, як ця Раша, яка вже викинула десятки мілярдів доларів на ПП2 чи Силу Сибіру, а отримала дулю у вигляді збитків.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45

  lapay написав:
  summacut написав:моста ж не

Потоки між Німеччиною і Рашею, міст між окупованим Кримом і Рашею. Німеччина не готова, ради каменів з неба (санкцій) будувати потоки. Не такі дурні гейропейці, як ця Раша, яка вже викинула десятки мілярдів доларів на ПП2 чи Силу Сибіру, а отримала дулю у вигляді збитків.


Газопровод построить - это не блок сигарет через границу в шароварах протащить и сразу получить прибыль. Окупамеость инфраструктурных проектов - это годы и десятилетия. Ну и как бонус соседу по губам поводить.
summacut
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