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НБУ висловився щодо переведення
валютних кредитів у...

НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:40

НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Дивися повний текст НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у гривню: банки зазнають збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:40

іпотечне кредитування у США у 2007 році вибухнуло величезною кризою,така ситуація буде і в нашій країні
petrostolaruk89
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Модератори: Ірина_, Модератор

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