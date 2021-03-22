Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Дивися повний текст НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у гривню: банки зазнають збитків.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:40
НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ висловився щодо переведення валютних кредитів у гривню: банки зазнають збитків.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:40
іпотечне кредитування у США у 2007 році вибухнуло величезною кризою,така ситуація буде і в нашій країні
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