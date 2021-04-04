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Які пенсії отримують різні
категорії пенсіонерів — дані ПФУ

Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54

Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші розмір пенсій у колишніх суддів - 77 тис. грн.

Дивися повний текст Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54

Пожизненное денежное содержание судей – 3 556 чел., средняя пенсия – 77 387,20 гривен, что в сумме дает 2,736,272,000 грн ежемесячно.
В тоже время социальная пенсия для 71 924 человек общей суммой 128,384,340 грн ежемесячно.

Информация для размышления.
hvasya
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:11

Re: Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані

  hvasya написав:Пожизненное денежное содержание судей – 3 556 чел., средняя пенсия – 77 387,20 гривен, что в сумме дает 2,736,272,000 грн ежемесячно.


Платять суддям-пенсам забагато, але в сумі 275 188 883,2 грн. що в 10 раз менше.
Нардепи мають суттєво нижчі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:27

Самое возмутительное в этой статистике,что баснословные пенсии судьям выплачиваются за счёт налогов пересичных,существующих на мизерную пенсию.Кто так цинично распределяет народные деньги?Зачем вы нужны?
sena_2008atp
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