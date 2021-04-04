Найбільші розмір пенсій у колишніх суддів - 77 тис. грн.
Дивися повний текст Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54
Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54
Пожизненное денежное содержание судей – 3 556 чел., средняя пенсия – 77 387,20 гривен, что в сумме дает 2,736,272,000 грн ежемесячно.
В тоже время социальная пенсия для 71 924 человек общей суммой 128,384,340 грн ежемесячно.
Информация для размышления.
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:11
Re: Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:27
Самое возмутительное в этой статистике,что баснословные пенсии судьям выплачиваются за счёт налогов пересичных,существующих на мизерную пенсию.Кто так цинично распределяет народные деньги?Зачем вы нужны?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:19
Хто вік наживається на людях, той ще й має пожиттєве утримання! Хіба у цьому полягає демократія?
Виходить що весь народ працює на олігархів і на слуг народу в особі суддів, депутатів, прокурорів і т.п. То хто ж тоді зацікавлений у боротьбі з корупцією, коли корупція харчується за наш рахунок!!!
Зарплата і пенсія чиновників не може перебільшувати середні показники по країні більше ніж у 5 разів! Таке правило має бути для всіх.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:24
Я за відміну пенсій, хоч і через 9 років матиму право на пенсію і зараз маю 27 років стажу, до речі, я не депутат в не суддя, а звичайний клерк, хабарів не брав і не беру ( бо не дають)...
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