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Які пенсії отримують різні
категорії пенсіонерів — дані ПФУ

Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:34

  bobo написав:Я за відміну пенсій, хоч і через 9 років матиму право на пенсію і зараз маю 27 років стажу, до речі, я не депутат в не суддя, а звичайний клерк, хабарів не брав і не беру ( бо не дають)...


Майже підтримую , але трошки не так - треба просто пенсію зробити однакову для всіх ( ну нехай % 20 різниці за особливі заслуги ) - з розміром в прожитковий мінімум . І все ...
Puente
 
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