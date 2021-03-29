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Дивися повний текст Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23
Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank.
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23
кредитный лимит и белая карта... можно было бы и не такую дырявую легенду выдумать
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:28
Re: Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank
Каким олхом надо быть чтобы повестить на такое?
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