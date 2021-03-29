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Шахраї вигадали нову аферу
з клієнтами monobank

Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23

Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють Українські Новини.

Дивися повний текст Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23

кредитный лимит и белая карта... можно было бы и не такую дырявую легенду выдумать
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:28

Re: Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank

Каким олхом надо быть чтобы повестить на такое?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:04

Просте правило безпеки: НІКОЛИ не розмовляйте з людиною на фінансові теми, яка вам сам зателефонувала. Просто дропніть виклик і зателефонуйте до банку самі.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:35

Если номер начинается с 044, то это стационарный телефон. В чем проблема для (кибер)полиции выяснить адрес и накрыть этих мошшеников?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:43

  BlackFedor написав:Если номер начинается с 044, то это стационарный телефон. В чем проблема для (кибер)полиции выяснить адрес и накрыть этих мошшеников?

номер ИТ оформлен на бухарика и переведен на sip
https://www.intertelecom.ua/perekhod_na_sip
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:50

  Мизантрóп написав:
  BlackFedor написав:Если номер начинается с 044, то это стационарный телефон. В чем проблема для (кибер)полиции выяснить адрес и накрыть этих мошшеников?

номер ИТ оформлен на бухарика и переведен на sip
https://www.intertelecom.ua/perekhod_na_sip

Это если забыть о том, что подменить номер звонящего -- дело пары секунд и звонящий вообще в Уганде может быть...
_hunter
 
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