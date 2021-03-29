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Дивися повний текст Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23
Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank.
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:23
кредитный лимит и белая карта... можно было бы и не такую дырявую легенду выдумать
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:28
Re: Шахраї вигадали нову аферу з клієнтами monobank
Каким олхом надо быть чтобы повестить на такое?
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:04
Просте правило безпеки: НІКОЛИ не розмовляйте з людиною на фінансові теми, яка вам сам зателефонувала. Просто дропніть виклик і зателефонуйте до банку самі.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:35
Если номер начинается с 044, то это стационарный телефон. В чем проблема для (кибер)полиции выяснить адрес и накрыть этих мошшеников?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:43
номер ИТ оформлен на бухарика и переведен на sip
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:50
Это если забыть о том, что подменить номер звонящего -- дело пары секунд и звонящий вообще в Уганде может быть...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:13
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:37
Самое простое правило, все что звонит на телефон шлем в кругосветное путешествие, даже если допустить что вам правда из банка позвонили и вы их послали, то как по мне ничего страшного, способ сто процентов рабочий. Притом что в банках сливают инфу о клиентах направо, налево.
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