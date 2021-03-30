RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В'язниця за брехню в деклараціях:
Рада взяла за основу...

В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37

В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу президентський проєкт закону № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Дивися повний текст В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу законопроект Зеленського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93396
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37

Смешно.
anton_gms
 
Повідомлень: 895
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила закони про реструктуризацію валютних кредитів
R2 » Сер 14 кві, 2021 09:08
3 242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 09:10
_hunter
Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення...
R2 » Вів 13 кві, 2021 18:55
4 683
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 16:12
dukvov
Рада прийняла законопроект Зеленського про військову... 1, 2
R2 » Вів 30 бер, 2021 16:17
15 1941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 18:06
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.